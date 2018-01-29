Роспотребнадзор: в Турции появились комары–переносчики лихорадки Зика

29 Янв. 2018 2018-01-29T03:57:59+03:00

Пока опасные насекомые обнаружены только в прибрежных районах трех провинций

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В Турции на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон были обнаружены комары, переносящие вирус лихорадки Зика. Такое предупреждение на своем сайте разместил Роспотребнадзор со ссылкой на турецкий Минздрав.

В ведомстве напомнили, в этих жен районах в октябре прошлого года было зафиксировано четыре случая заражения вирусом Зика. Все заболевшие граждане вернулись с Кубы.

Эпидемиологи Турции не исключают того, что комары-переносчики в ближайшее время могут появиться в центральных районы страны и на северном побережье Черного моря.

"Официальные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Зика на территории Турции", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор просит путешествующих учитывать эту информациию при планировании своих поездок.

Первый случай заражения лихорадкой Зика в России был зафиксирован в феврале 2016 года. Женщина заболела во время поездки в Доминикану. Ее удалось вылечить.