Трамп считает, что очень популярен в Великобритании

29 Янв. 2018 2018-01-29T07:44:35+03:00

По мнению президента США, британцам нравится то, за что он выступает

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что он очень популярен среди жителей Великобритании. По мнению американского лидера, британцам нравится его "жесткая" позиция по многим вопросам.

"Я получаю огромную поддержку от людей в Великобритании. Я думаю, что многим людям в вашей стране нравится то, за что я выступаю, они уважают это", - сказал Трамп в интервью телеканалу ITV.

Напомним, что ранее в январе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала президенту США подписанное королевой Елизаветой II приглашение посетить страну с госвизитом.

Однако позже Трамп отказался от такого предложения, заявив, что пока не собирается открывать новое американское посольство.

Мэр Лондона Садик Хан позитивно отреагировал на такое решение главы США, подчеркнув, что его визит вызвал бы протесты. Он предположил, что Трамп, похоже, получил от жителей его города "послание", указывающее на противоречие действия американского лидера ценностям британской столицы.