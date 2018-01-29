Израиль и Польша начнут диалог по скандальному закону о холокосте
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий договорились начать диалог по принятому ранее в республике скандальному закону, который запрещает говорить о причастности поляков к холокосту. Такое решение было принято в ходе телефонных переговоров.
Уточняется, что компетентные представители двух стран приступят к обсуждению формулировок законопроекта незамедлительно. Диалог будет вестись до тех пор, пока положения документа не устроят обе стороны, передает The Jerusalem Post.
Напомним, что нижняя палата польского парламента приняла пакет поправок к закону об Институте национальной памяти. Нововведение предусматривает уголовную ответственность за высказывания о причастности граждан Польши к нацистским преступлениям.
Ранее посол Израиля в республике Анна Азари уже подвергла данные поправки критике, заявив, что они не позволяют говорить правду о холокосте. Между тем, оппозиционеры мусульманского государства назвали закон попыткой отрицания фактов.