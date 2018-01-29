2018-01-29T12:10:58+03:00
В мире

Израиль и Польша начнут диалог по скандальному закону о холокосте

Ранее в республике ввели уголовную ответственность за высказывания о причастности поляков к преступлениям нацистов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее израильские власти и оппозиция раскритиковали новые поправки в польский законРанее израильские власти и оппозиция раскритиковали новые поправки в польский законФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий договорились начать диалог по принятому ранее в республике скандальному закону, который запрещает говорить о причастности поляков к холокосту. Такое решение было принято в ходе телефонных переговоров.

Уточняется, что компетентные представители двух стран приступят к обсуждению формулировок законопроекта незамедлительно. Диалог будет вестись до тех пор, пока положения документа не устроят обе стороны, передает The Jerusalem Post.

Напомним, что нижняя палата польского парламента приняла пакет поправок к закону об Институте национальной памяти. Нововведение предусматривает уголовную ответственность за высказывания о причастности граждан Польши к нацистским преступлениям.

Ранее посол Израиля в республике Анна Азари уже подвергла данные поправки критике, заявив, что они не позволяют говорить правду о холокосте. Между тем, оппозиционеры мусульманского государства назвали закон попыткой отрицания фактов.

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