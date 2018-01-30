Госдепартамент США: Закон об антироссийских санкциях сам по себе станет сдерживающим фактором

30 Янв. 2018 2018-01-30T04:04:58+03:00

Госдепартамент объявил, что США начинают вводить санкции против России в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки» Фото: REUTERS

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, если закон работает, то и вводить ограничения не обязательно

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Работающий закон «О противодействии противникам Америки», предусматривающий санкции против России, сам по себе станет «сдерживающим фактором» для желающих вести бизнес с российскими компаниями, считают в госдепартаменте США.

Как заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, с учетом того, что учетом длительного времени, связанного с крупные военные сделки заключаются длительное время, «результаты этих усилий только начинают быть осязаемыми».

«С этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных структур или лиц не будут необходимы, поскольку законодательство само по себе является сдерживающим фактором», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее госдепартамент объявил, что Штаты начинают вводить санкции против нашей страны в рамках нового закона с 29 января, и предупредил другие государства, что если будут вести дела с включенными в санкционный список российскими компаниями, то ограничения могут коснуться и их.