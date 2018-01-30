Путин посмотрел фильм "Движение вверх" прямо с флешки
Президент РФ Владимир Путин признался, что посмотрел нашумевший российский фильм "Движение вверх" прямо в флеш-карты. Об этом глава государства рассказал во время встречи со своими доверенными лицами в качестве кандидата на предстоящих выборах.
"Спасибо большое за фильм", - поблагодарил президент актера Владимира Машкова, который в кинокартине исполнил роль тренера сборной СССР Владимира Гаранжина.
Артист был очень польщен похвалой, поклонился и заявил, что не был в курсе посещения Путиным кинотеатра. На это глава государства ответил, что вовсе никуда и не ходил, а просто посмотрел фильм с флешки.
"Уже украли?" - с юмором поинтересовался Машков. "Нет, не украли. Дали посмотреть", - также с улыбкой произнес президент.
Напомним, что фильм "Движение вверх", повествующий о знаменитом баскетбольном матче между сборными СССР и США на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, стал самой кассовой картиной в истории отечественного кино.
Путин смотрел «Движение вверх» на «флешке».Президент признался, что смотрел «Движение вверх» на «флешке». «Уже украли?» - пошутил актёр Владимир Машков.