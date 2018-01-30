Путин посмотрел фильм "Движение вверх" прямо с флешки

30 Янв. 2018 2018-01-30T18:15:23+03:00

Российский актер Владимир Машков в шутку предположил, что киноленту, должно быть, украли [видео]

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Президент РФ Владимир Путин признался, что посмотрел нашумевший российский фильм "Движение вверх" прямо в флеш-карты. Об этом глава государства рассказал во время встречи со своими доверенными лицами в качестве кандидата на предстоящих выборах.

"Спасибо большое за фильм", - поблагодарил президент актера Владимира Машкова, который в кинокартине исполнил роль тренера сборной СССР Владимира Гаранжина.

Артист был очень польщен похвалой, поклонился и заявил, что не был в курсе посещения Путиным кинотеатра. На это глава государства ответил, что вовсе никуда и не ходил, а просто посмотрел фильм с флешки.

"Уже украли?" - с юмором поинтересовался Машков. "Нет, не украли. Дали посмотреть", - также с улыбкой произнес президент.

Напомним, что фильм "Движение вверх", повествующий о знаменитом баскетбольном матче между сборными СССР и США на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, стал самой кассовой картиной в истории отечественного кино.