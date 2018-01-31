2018-01-31T08:32:02+03:00
Политика

В Сети появилось видео перехвата самолета-разведчика ВМС США у границ России

Показанная американскими военными запись длится всего четыре секунды [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее Пентагон заявил об «опасном» перехвате самолета-разведчика США над Черным моремРанее Пентагон заявил об «опасном» перехвате самолета-разведчика США над Черным моремФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Интернете появилось четырехсекундное видео перехвата американского самолета-разведчика ЕР-3 Aries российским истребителем Су-27 над Черным морем. Запись камеры, установленной на разведывательном воздушном судне Соединенных Штатов опубликована на YouTube-канале пресс-службы сил ВМС США в Европе.

В описании говорится, что наш истребитель якобы приблизился к американскому самолету на пять футов (около полутора метров) и пролетел перед самым носом «шпиона» – пересек траекторию полета ЕР-3, а сам «перехват» продолжался два часа 40 минут.

Видео перехвата самолета-разведчика ВМС США российским Су-27 .Видео перехвата самолета-разведчика ВМС США российским Су-27

Напомним, инцидент над Черным морем произошел в понедельник, 29 января. Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США, подлетавший к границе нашей страны, провел его и, когда тот изменил курс, вернулся на аэродром. В Пентагоне заявили о «небезопасном сближении», в Минобороны России это сообщение опровергли: «Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства»

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