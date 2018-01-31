Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи сделал шаг к новой Конституции Сирии

31 Янв. 2018 2018-01-31T06:38:03+03:00

Спецпосланник генсека ООН де Мистура сообщил, что в конституционный совет войдут до 50 человек

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По итогам прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) было принято три важнейших документа: заключительное заявление, обращение участников встречи и список кандидатов в конституционную комиссию, о формировании которой договорились в ходе дискуссий. Документы опубликованы на сайте МИД России.

Именно решение о создании конституционного совета, который начнет работу над новой Конституцией Сирии, и стало главным результатом Сочинского конгресса.

Как сообщил журналистам спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, он посоветуется с «широким кругом» представителей сторон, включая оппозицию, и подготовит список из 45 – 50 членов будущего конституционного совета, состав которого объявит в Женеве. Он отметил, что это нужно сделать «как можно скорее», добавив, что в ситуации с Сирией назначать какие-то конкретные сроки «крайне рискованно», передает ТАСС.