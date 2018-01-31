Владимир Путин поручил провести отдельные соревнования для отстраненных от ОИ-2018 атлетов

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:34:21+03:00

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Президент РФ Владимир Путин поручил провести отдельные соревнования для спортсменов, отстраненных от Олимпийских Игр 2018 года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, президент проинформировал правительство о том, что провел встречу с атлетами, которые отправятся на Олимпиаду, а также напомнил о решении провести отдельные соревнования для тех, кого не допустили на Игры.

«Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», - добавил Песков.

Кроме того, российский лидер попросил проработать с участниками экономической деятельности возможность привлечения отстраненных от Олимпиады спортсменов к рекламе и получению рекламных доходов.

Представитель Кремля отметил, что сроки проведения указанных соревнований и возможность участия в них иностранных спортсменов пока не определены.