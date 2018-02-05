Захарова предложила проверить членов МОК на применение допинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила проверить членов Международного олимпийского комитета на применение допинга. Так дипломат отреагировала на отказ МОК допустить 15 российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд оправдал 28 наших атлетов по обвинению в применении допинга, признав предоставленные WADA доказательства недостаточными. Однако специальная комиссия под началом Валери Фурнейрон все равно отказалась приглашать 13 таких спортсменов и двух тренеров на Олимпийские игры в Южной Корее, заявив, что победа в CAS не снимает всех подозрений.
"После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
В результате на Олимпиаду 2018 года смогут отправиться лишь 168 российских спортсменов, при этом им запрещено использовать какую-либо национальную атрибутику, такую как флаг или гимн.