Захарова предложила проверить членов МОК на применение допинга

5 Февр. 2018 2018-02-05T11:08:38+03:00

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила проверить членов Международного олимпийского комитета на применение допинга. Так дипломат отреагировала на отказ МОК допустить 15 российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд оправдал 28 наших атлетов по обвинению в применении допинга, признав предоставленные WADA доказательства недостаточными. Однако специальная комиссия под началом Валери Фурнейрон все равно отказалась приглашать 13 таких спортсменов и двух тренеров на Олимпийские игры в Южной Корее, заявив, что победа в CAS не снимает всех подозрений.

"После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

В результате на Олимпиаду 2018 года смогут отправиться лишь 168 российских спортсменов, при этом им запрещено использовать какую-либо национальную атрибутику, такую как флаг или гимн.