Посол России в КНДР рассказал о последствиях санкций для Северной Кореи

6 Февр. 2018 2018-02-06T05:24:09+03:00

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Из-за ужесточения санкций против Пхеньяна, введенных Совбезом ООН в связи с ракетными и ядерными испытаниями, в Северной Корее резко ухудшилась гуманитарная ситуация. Об этом рассказал посол России в КНДР Александр Мацегора на закрытом заседании комитета СБ, призвав Совет безопасности помочь голодающим людям.

«Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким направлениям. Сегодня практически нет возможностей доставки гуманитарной помощи, в том числе продовольствия, страдающему населению Северной Кореи», - заявил журналистам после своего выступления в СБ ООН по санкциям.

Например, по словам дипломата, построенный в КНДР новейший центр лечения женских онкологических заболеваний практически прекратил работу, потому что нет запчастей для оборудования: их ввоз в страну запрещен санкциями.

Он попросил комитет «быть не только полицейским», который все проверяет и контролирует, но и помочь доставить в КНДР гумпомощь – в частности, еду и лекарства, передает Интерфакс.

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