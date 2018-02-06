Эрдоган объяснил, против кого направлено военное присутствие США в Сирии

6 Февр. 2018 2018-02-06T15:28:24+03:00

Турецкий лидер пообещал вторгнуться в Манбидж, как только оттуда уйдут американские войска

Изменить размер текста: A A

После разгрома боевиков «Исламского государства» * американское военное присутствие в Сирии может быть направлено только против Турции, Ирана и России. Такое мнение выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вы говорите, что ИГ* больше нет. Тогда зачем вы там остаетесь? Значит, у вас есть расчеты против Турции, против Ирана, или, возможно, против России», - заявил Эрдоган.

Турецкий президент пообещал действовать решительно до тех пор, пока угроза терроризма сохраняется. Эрдоган напомнил, что пока США не сдержали обещания о выводе своих войск из сирийского Манбиджа.

«Вместо этого вы привели туда террористов YPG (силы самообороны курдов). Мы придем туда, чтобы вернуть эти земли настоящим хозяевам Манбиджа», - добавил глава государства.

Напомним, с 20 января Анкара проводит военную операцию в курдском кантоне Африн на севере Сирии. Совместно с турецкими войсками действуют боевики «Сирийской свободной армии».