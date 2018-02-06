2018-02-06T22:18:31+03:00
В мире

Глава Минфина США вновь пообещал скорые санкции против фигурантов «кремлевского доклада»

Стивен Мнучин заверил американских конгрессменов, что работа над «черным списком» уже ведется
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Министр финансов США Стивен МнучинМинистр финансов США Стивен МнучинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство финансов США уже ведет работу над санкциями против фигурантов так называемого «кремлевского доклада» и готовится ввести их в ближайшие месяцы. Об этом сообщил во вторник глава ведомства Стивен Мнучин.

«Мы работаем над этим прямо сейчас, и в ближайшие пару месяцев это будет происходить на постоянной основе. Наша администрация уже ввела значительные санкции в отношении России», - заявил Мнучин, выступая в комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Он также добавил, что Минфин продолжает работу по экономическим ограничениям в отношении Венесуэлы, Ирана и КНДР.

Как сообщал ранее сайт «Комсомольской правды», на прошлой неделе Минфин США представил Конгрессу список российских высших должностных лиц и крупнейших предпринимателей.

Тогда же Мнучин подтвердил, что собранные министерством данные будут применять при разработке новых санкционных решений. По словам министра, между Москвой и Вашингтоном существует ряд проблем, которые США намерены решить путем экономического давления.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдепу США не понравился польский закон о «бандеровской» идеологии
Трамп: Американские иммиграционные законы – самые глупые в мире
SpaceX запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy с красным спорткаром Tesla
На Украине хотят заменить воинский ответ на приветствие старшего по званию «Слава Украине»
Президент Польши подписал «антибандеровский» закон
Посольство России попросило госдеп США помочь с консульским доступом к Левашову
СМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина США
В Минфине США не испытывают беспокойства из-за ситуации на фондовом рынке
Почти 30 человек заблокированы в обрушившемся отеле на Тайване
На оборонном предприятии в Баку прогремел мощный взрыв
Чемезов анонсировал смену главы «АвтоВАЗа»
Российское торгпредство в Дамаске подверглось минометному обстрелу
МИД РФ призвал граждан тщательно оценивать целесообразность посещения Мальдивских островов
Роскомнадзор заблокировал около 14 000 «групп смерти»
Путин за шесть лет заработал 38,5 млн рублей
Глава Пентагона в поддержку расширения контактов с российской стороной
Российская армия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
Город в Техасе атаковали полчища чёрных птиц
Лавров обсудил с главой МИД Дании реализацию проекта «Северный поток-2»
Дело "пьяного мальчика" из Балашихи могут вернуть на доследование
Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ
Суд в Лондоне отказал Ассанжу в отмене ордера на арест
«Росатом»: Две турецкие компании покинули проект АЭС «Аккую»
Ученые впервые обнаружили экзопланеты за пределами Млечного пути