Глава Минфина США вновь пообещал скорые санкции против фигурантов «кремлевского доклада»

6 Февр. 2018 2018-02-06T22:18:31+03:00

Стивен Мнучин заверил американских конгрессменов, что работа над «черным списком» уже ведется

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Министерство финансов США уже ведет работу над санкциями против фигурантов так называемого «кремлевского доклада» и готовится ввести их в ближайшие месяцы. Об этом сообщил во вторник глава ведомства Стивен Мнучин.

«Мы работаем над этим прямо сейчас, и в ближайшие пару месяцев это будет происходить на постоянной основе. Наша администрация уже ввела значительные санкции в отношении России», - заявил Мнучин, выступая в комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Он также добавил, что Минфин продолжает работу по экономическим ограничениям в отношении Венесуэлы, Ирана и КНДР.

Как сообщал ранее сайт «Комсомольской правды», на прошлой неделе Минфин США представил Конгрессу список российских высших должностных лиц и крупнейших предпринимателей.

Тогда же Мнучин подтвердил, что собранные министерством данные будут применять при разработке новых санкционных решений. По словам министра, между Москвой и Вашингтоном существует ряд проблем, которые США намерены решить путем экономического давления.