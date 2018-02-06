2018-02-06T23:03:43+03:00
Экономика

СМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина США

По данным источников агентства Bloomberg, в ближайшее время предпринимателям будет непросто наладить отношения с американскими властями
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments68
СМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина СШАСМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина СШАФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Российские бизнесмены, попавшие в так называемый «кремлевский доклад» Минфина США, начали испытывать первые трудности еще до введения каких-либо санкций со стороны американских властей.

По данным источников агентства Bloomberg, попадание в список серьезно вредит деловой репутации. Например, вашингтонская консалтинговая компания Financial Integrity Network рекомендует клиентам дистанцироваться от фигурантов доклада Минфина. Утверждается, что в настоящее время эти персоны «политически уязвимы».

Юристы, консультирующие по вопросам санкций, отмечают, что в ближайшем будущем россиянам будет очень тяжело наладить отношения с властями США. Многие бизнесмены начали выводить свои активы из американской юрисдикции еще в августе, когда появились первые слухи о подготовке «кремлевского списка».

Как сообщал ранее сайт «КП», 30 января Минфин США представил Конгрессу список из 210 россиян, в числе которых оказались практически все высшие должностные лица РФ и крупнейшие предприниматели.

Хотя сам по себе доклад ведомства не подразумевает ограничительных мер, глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что он ляжет в основу дальнейших санкционных решений Вашингтона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп: Американские иммиграционные законы – самые глупые в мире
SpaceX запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy с красным спорткаром Tesla
На Украине хотят заменить воинский ответ на приветствие старшего по званию «Слава Украине»
Президент Польши подписал «антибандеровский» закон
Посольство России попросило госдеп США помочь с консульским доступом к Левашову
В Минфине США не испытывают беспокойства из-за ситуации на фондовом рынке
Глава Минфина США вновь пообещал скорые санкции против фигурантов «кремлевского доклада»
Почти 30 человек заблокированы в обрушившемся отеле на Тайване
На оборонном предприятии в Баку прогремел мощный взрыв
Чемезов анонсировал смену главы «АвтоВАЗа»
Российское торгпредство в Дамаске подверглось минометному обстрелу
МИД РФ призвал граждан тщательно оценивать целесообразность посещения Мальдивских островов
Роскомнадзор заблокировал около 14 000 «групп смерти»
Путин за шесть лет заработал 38,5 млн рублей
Глава Пентагона в поддержку расширения контактов с российской стороной
Российская армия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
Город в Техасе атаковали полчища чёрных птиц
Лавров обсудил с главой МИД Дании реализацию проекта «Северный поток-2»
Дело "пьяного мальчика" из Балашихи могут вернуть на доследование
Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ
Суд в Лондоне отказал Ассанжу в отмене ордера на арест
«Росатом»: Две турецкие компании покинули проект АЭС «Аккую»
Ученые впервые обнаружили экзопланеты за пределами Млечного пути