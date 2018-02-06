СМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина США

6 Февр. 2018 2018-02-06T23:03:43+03:00

По данным источников агентства Bloomberg, в ближайшее время предпринимателям будет непросто наладить отношения с американскими властями

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Российские бизнесмены, попавшие в так называемый «кремлевский доклад» Минфина США, начали испытывать первые трудности еще до введения каких-либо санкций со стороны американских властей.

По данным источников агентства Bloomberg, попадание в список серьезно вредит деловой репутации. Например, вашингтонская консалтинговая компания Financial Integrity Network рекомендует клиентам дистанцироваться от фигурантов доклада Минфина. Утверждается, что в настоящее время эти персоны «политически уязвимы».

Юристы, консультирующие по вопросам санкций, отмечают, что в ближайшем будущем россиянам будет очень тяжело наладить отношения с властями США. Многие бизнесмены начали выводить свои активы из американской юрисдикции еще в августе, когда появились первые слухи о подготовке «кремлевского списка».

Как сообщал ранее сайт «КП», 30 января Минфин США представил Конгрессу список из 210 россиян, в числе которых оказались практически все высшие должностные лица РФ и крупнейшие предприниматели.

Хотя сам по себе доклад ведомства не подразумевает ограничительных мер, глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что он ляжет в основу дальнейших санкционных решений Вашингтона.