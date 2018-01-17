КНДР и Южная Корея договорились пройти на открытии Олимпиады под общим флагом
У организаторов Олимпиады в Пхенчхане отлегло от сердца - Ким Чен Ын не будет стрелять по спортивным объектам во время Игр. Сегодня две Кореи - Северная и Южная, находящиеся уже более 60 лет в состоянии жесткого конфликта, приняли решение помириться. И пройти на церемонии открытия Олимпийских игр под единым флагом, на котором Корейский полуостров будет выглядеть неделимым.
Об этом договорились представители двух стран, передает агентство Reuters.
Кроме того, в параолимпийских соревнованиях по женскому хоккею Северная и Южная Кореи выступят единой сборной.
Всего же в состав северокорейской олимпийской делегации на Олимпиаде планируется включить более 500 человек, среди которых будут представители правительства, команда спортсменов по тхэквондо, болельщики и специальная группа поддержки.
Кстати, последний раз сборные КНДР и Республики Корея проходили на параде под единым флагом на Играх-2006 в Турине еще при Ким Чен Ире. При Ким Чен Ыне отношения стран испортились... И вот вождь сделал первый шаг навстречу...
Напомним, во время новогоднего обращения к нации лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна готова отправить свою делегацию на Олимпиаду в Пхенчхане. По его словам, это может способствовать объединению двух стран. В Олимпийских играх 2018 года примет участие делегация из КНДР в составе 550 человек.
Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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