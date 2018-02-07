2018-02-07T09:23:01+03:00
Наука

Трамп поздравил Илона Маска с успешным запуском Falcon Heavy

По мнению хозяина Белого дома, это достижение «продемонстрировало американскую изобретательность» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Запуск ракеты Falcon HeavyЗапуск ракеты Falcon HeavyФото: REUTERS
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Во вторник вечером, 6 февраля, президент США Дональд Трамп поздравил главу компании SpaceX Илона Маска с успешным запуском сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

«Мои поздравления Илону Маску и компании SpaceX в связи с успешным запуском ракеты Falcon Heavy. Это достижение как нельзя лучше продемонстрировало американскую изобретательность», - написал лидер Соединенных Штатов в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в минувший вторник, 6 февраля, Falcon Heavy cо спортивным автомобилем владельца SpaceX на борту отправилась в свой первый тестовый полет. Она успешно стартовала с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

В результате ракета доставила в космос красный Tesla Roadster из личной коллекции Маска. Между тем ее центральный разгонный блок не смог приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане, как это было задумано, и упал в 100 метрах от нее.

Запуск Falcon Heavy.Сверхтяжелая ракета совершила свой первый полет

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