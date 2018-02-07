Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа в Европе

7 Февр. 2018 2018-02-07T11:04:51+03:00

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Роспотребнадзор предупредил россиян о резком росте заболеваемости гриппом в Европе. Как заметили в надзорном ведомстве, в Люксембурге, Болгарии, Исландии, Ирландии, Италии, Швейцарии, Соединенном Королевстве (Уэльс) и Косово зафиксирована высокая интенсивность циркуляции вирусов. Еще в 16 странах циркуляция находится на среднем уровне, а еще в 16-ти - на низком.

Всего же в Европе были обследованы 3,9 тысячи проб, из которых 51,9% оказались положительными. «В структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладали вирусы гриппа В (66,7% положительных проб), доля вирусов гриппа А составила 33,3%. В структуре вирусов гриппа типа А преимущественно определялись вирусы подтипа (H1N1) pdm09», - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Кстати, напомним, ранее сайт «Комсомольской правды» сообщал о том, что грипп стремительно распространяется в США. По данным на 20 января, вирус унес жизни 37 детей. В связи с этим власти 11 американских штатов решили даже отменить занятия в школах. А Роспотребнадзор рекомендовал находящимся в Соединенных Штатах россиянам носить медицинские маски и чаще мыть руки.