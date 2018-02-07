Сестра Ким Чен Ына посетит Южную Корею в составе олимпийской делегации

7 Февр. 2018 2018-02-07T11:06:42+03:00

По последним данным, Ким Ё Чжон пробудет в республике с 9 по 11 февраля

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Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя руководителя органа Трудовой партии, отвечающего за пропаганду и агитацию, посетит Южную Корею в составе олимпийской делегации от КНДР. Такое объявление сделали в министерстве объединения Республики Корея.

По последним данным, Ким Ё Чжон отправится в соседнюю страну в ближайшее время и пробудет там несколько дней с 9 по 11 февраля. Вместе с ней в составе делегации в Сеул отправится также формальный глава КНДР Ким Ён Нам и еще двадцать высокопоставленных чиновников, передает "Рёнхап".

В эту среду в Южную Корею уже прибыла группа из 229 северокорейских болельщиков, 26 тхэквондистов, 21 журналиста и четырех членов Национального олимпийского комитета республики. Их визит приурочен к проведению в Пхенчхане XXIII зимних ОИ, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

Напомним, что налаживание отношений между двумя соседними странами началось в январе этого года, после первых за несколько лет переговоров на высшем уровне.