2018-02-07T12:28:39+03:00
Политика

Шувалов пожелал финалистам конкурса «Лидеры России» стать «новыми Илонами Масками»

Таким образом политик ответил на успех компании SpaceX, запустившей в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments25
Первый вице-премьер РФ Игорь ШуваловПервый вице-премьер РФ Игорь ШуваловФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая в среду, 7 февраля, на церемонии открытия финала Всероссийского конкурса «Лидеры России», напомнил о запуске первой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, произведенном в минувший вторник возглавляемой Илоном Маском американской компанией SpaceX. При этом он пожелал финалистам стать «новыми Илонами Масками».

«Пусть среди вас появятся Илоны Маски, который вчера показал на свет, наконец, тестовый запуск тяжелой ракеты, пусть среди вас будут создатели "Теслы" и всего остального», - цитирует «Интерфакс» Шувалова.

Также политик подчеркнул, что русский народ более талантлив, чем американский. «Я уверен, что русский народ более талантлив, чем американский - да простят меня американцы - поэтому я желаю вам успехов», - добавил первый заместитель председателя российского правительства.

Напомним, как ранее ссообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 6 февраля, Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, что в американском штате Флорида, и вывела на орбиту спортивный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster. Президент США Дональд Трамп, поздравляя владельца SpaceX, заявил, что это достижение «продемонстрировало американскую изобретательность».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В список бизнесменов, желающих вернуться в РФ, вошли 16 человек
Джиму Керри предложили перейти из Facebook в российских соцсетях
Явлинский, Титов и Бабурин стали кандидатами в президенты России
Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине ФРГ
На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»
Песков: лидеры России, Ирана и Турции не исключают возможную встречу
Москва и Минск могут создать спецкомиссию по правам человека
Кремль получил список предпринимателей, желающих вернуться в Россию
Путин: несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев, РФ остается лидером мирового спорта
На Филиппинах таможня отправила под бульдозер иномарки на 1,2 миллиона долларов
Ведущего программы «Решала» избили в Москве
Трамп поручил ведомствам создать в США центр по проверке иммигрантов
Пучков: авиапарк МЧС за пять лет обновлен на треть
Редкая природная аномалия «белая смерть» убивает туристов
Голодец: большинство оставшихся в РФ трудовых мигрантов в 2017 году приехали из Украины
Ученые: озоновый слой над Россией продолжает уменьшаться
Житель Нью-Йорка получил 18 лет тюрьмы за подготовку теракта
Эрдоган: Трамп обманул Турцию в вопросе сирийского Манбиджа
Дмитрий Песков: Путин может проголосовать в Севастополе
Израильская авиация атаковала военный объект в пригороде Дамаска