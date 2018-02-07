Шувалов пожелал финалистам конкурса «Лидеры России» стать «новыми Илонами Масками»

7 Февр. 2018 2018-02-07T12:28:39+03:00

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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая в среду, 7 февраля, на церемонии открытия финала Всероссийского конкурса «Лидеры России», напомнил о запуске первой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, произведенном в минувший вторник возглавляемой Илоном Маском американской компанией SpaceX. При этом он пожелал финалистам стать «новыми Илонами Масками».

«Пусть среди вас появятся Илоны Маски, который вчера показал на свет, наконец, тестовый запуск тяжелой ракеты, пусть среди вас будут создатели "Теслы" и всего остального», - цитирует «Интерфакс» Шувалова.

Также политик подчеркнул, что русский народ более талантлив, чем американский. «Я уверен, что русский народ более талантлив, чем американский - да простят меня американцы - поэтому я желаю вам успехов», - добавил первый заместитель председателя российского правительства.

Напомним, как ранее ссообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 6 февраля, Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, что в американском штате Флорида, и вывела на орбиту спортивный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster. Президент США Дональд Трамп, поздравляя владельца SpaceX, заявил, что это достижение «продемонстрировало американскую изобретательность».