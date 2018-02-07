2018-02-07T14:41:52+03:00
Политика

Кремль получил список предпринимателей, желающих вернуться в Россию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что перечень пополнили не только жители Великобритании, но и других стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Администрация президента России получила составленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым список предпринимателей, которые бежали из страны за границу, но хотели бы вернуться на родину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, документ поступил в Кремль во вторник, 6 февраля.

"Он будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе, в консультациях с соответствующими силовыми структурами, которые в свое время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что каждый случай из-за своей уникальности будет рассматриваться отдельно, поэтому общего подхода ждать не стоит. Теперь специалистам предстоит выяснить, почему эти граждане покинули Россию, и что произошло на самом деле.

Напомним, что в список включены бизнесмены, которые бежали из страны после, вероятно, незаконного заведения на них административных и уголовных дел или давления силовиков. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей просит закрыть такие процессы или назначить в качестве наказаний штрафы, а не тюремное заключение.

Между тем, накануне Борисов рассказал, что всего к нему за помощью обратились 17 человек, однако число желающих вернуться на родину растет. Пока в список попали лишь 16 россиян, среди которых четыре бизнесмена из Москвы - Евгений Рыжов, Александр Бажанов, Георгий Трефилов и Виктор Ламаш, и трое из Нижнего Новгорода - Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев.

Также в перечень вошли предприниматели из Комсомольска-на-Амуре, Пензы, Уфы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Калужской области.

Большинство из них сейчас скрываются в Великобритании, однако есть и те, кто обосновался на Украине, Северном Кипре и в Австрии, передает РИА Новости.

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