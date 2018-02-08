2018-02-08T13:05:18+03:00
Общество

Руководство Минобороны простилось с героически погибшим летчиком Филиповым

Гроб с телом пилота Су-25 был поднят на самолет в сопровождении почетного караула и отправлен в Воронеж
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Майор Роман Филипов стал Героем России посмертно. Фото: соцсети и скриншот с видеоМайор Роман Филипов стал Героем России посмертно. Фото: соцсети и скриншот с видео
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На подмосковном аэродроме Чкаловский прошло торжественное прощание руководства министерства обороны России с героически погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым. На траурной церемонии присутствовали глава ведомства Сергей Шойгу, члены коллегии МО, а также сослуживцы и друзья офицера.

"Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества. Его имя навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников. И, мне кажется, Роману Николаевичу принципиально важно знать, что его семья - жена Ольга Сергеевна и дочурка - останутся всегда в нашей большой армейской семье", - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Он подчеркнул, что это принципиальная позиция военного ведомства, от которой они никогда не отступятся.

Между тем экс-главком ВВС генерал армии Владимир Михайлов обратил внимание на то, что подвиг Филиппова потряс не только россиян, но и жителей других стран. По словам военнослужащего, майором восхищаются сотни тысяч людей, о чем свидетельствуют митинги его памяти.

"Мы говорим иногда: "Герои не умирают, герои живут вечно". И Роман будет жить среди нас", - цитирует ТАСС Михайлова.

После того, как все руководство Минобороны простилось с Филиповым, гроб с его телом под звуки военного марша и в сопровождении почетного караула внесли в самолет Ил-76, который после вылетел в Воронеж. Именно там состоятся похороны офицера.

Напомним, что штурмовик Су-25 под управлением майора был подбит террористами в районе зоны деэскалации Идлиб. Пилот до последнего пытался удержать самолет в воздухе, но в итоге вынужден был катапультироваться и принять неравный бой с врагами. Он до последнего отстреливался от боевиков, а когда те подошли слишком близко, подорвал себя гранатой с криком "Это вам за пацанов!".

Позже, благодаря совместным с Турцией усилиям, тело Романа Филипова удалось доставить на родину. Как сообщал ранее сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.

Тело погибшего в Сирии майора Филипова отправили в Воронеж.Тело майора Романа Филипова, погибшего в Сирии, отправили с аэродрома «Чкаловский» в Воронеж, где сегодня пройдут похороны героя

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