2018-02-06T23:42:43+03:00
Общество

Посольство России попросило госдеп США помочь с консульским доступом к Левашову

Российские дипломаты намерены посетить программиста в американской тюрьме
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россиянин Петр Левашов в США считается опасным хакером с ником Peter SeveraРоссиянин Петр Левашов в США считается опасным хакером с ником Peter SeveraФото: Личная страница Вконтакте
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Российские дипломаты готовы помочь экстрадированному из Испании в США программисту Петру Левашову, который сейчас содержится в тюрьме города Бриджпорт (штаи Коннектикут). Чтобы его навестить, посольство России в Вашингтоне обратилось в госдепартамент с запросом консульского доступа.

«Посольство России в Вашингтоне обратилось в госдеп США с запросом на оказание содействия нашим коллегам в консульском доступе к российскому гражданину, потребовало обеспечить ему нормальные условия содержания», - цитирует сообщение дипмиссии РИА Новости.

Напомним, власти США обвиняют российского программиста Петра Левашова в компьютерном мошенничестве и создании вредоносных программ, его считают опасным хакером под ником Peter Severa, взломщиком и спамером.

А накануне его адвокат сообщил, что наш соотечественник содержится в невыносимых условиях: ему запретили читать, гулять и даже мыться.

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