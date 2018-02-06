Посольство России попросило госдеп США помочь с консульским доступом к Левашову

6 Февр. 2018 2018-02-06T23:42:43+03:00

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Российские дипломаты готовы помочь экстрадированному из Испании в США программисту Петру Левашову, который сейчас содержится в тюрьме города Бриджпорт (штаи Коннектикут). Чтобы его навестить, посольство России в Вашингтоне обратилось в госдепартамент с запросом консульского доступа.

«Посольство России в Вашингтоне обратилось в госдеп США с запросом на оказание содействия нашим коллегам в консульском доступе к российскому гражданину, потребовало обеспечить ему нормальные условия содержания», - цитирует сообщение дипмиссии РИА Новости.

Напомним, власти США обвиняют российского программиста Петра Левашова в компьютерном мошенничестве и создании вредоносных программ, его считают опасным хакером под ником Peter Severa, взломщиком и спамером.

А накануне его адвокат сообщил, что наш соотечественник содержится в невыносимых условиях: ему запретили читать, гулять и даже мыться.