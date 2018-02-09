Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018

9 Февр. 2018 2018-02-09T15:05:10+03:00

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Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон обменялась рукопожатиями с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Исторический момент состоялся в пятницу, 9 февраля, на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Высокопоставленная чиновница прилетела в Южную Корею на самолете Ил-62 лидера КНДР, приземлившись в аэропорту Инчхон, передает CNN.

Ранее сообщалось, что Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя руководителя органа Трудовой партии, отвечающего за пропаганду и агитацию, совершит визит в соседнюю страну в качестве члена олимпийской делегации. Вместе с ней в Южную Корею прибыл и формальный глава КНДР Ким Ён Нам, который ранее также успел пожать руку Мун Чжэ Ину.

Сайт "Комсомольской правды" уже писал о том, что северокорейские высокопоставленные чиновники пробудут в Пхенчхане несколько дней в период с 9 по 11 февраля. Их делегация состоит всего из 22 человек, не считая спортсменов и болельщиков.