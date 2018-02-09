2018-02-09T16:31:18+03:00
Спорт

Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане объявлены открытыми

Чаша с олимпийским огнем будет гореть вплоть до церемонии закрытия ОИ 25 февраля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Олимпиада в Пхенчхане официально объявлена открытойОлимпиада в Пхенчхане официально объявлена открытойФото: REUTERS
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил зимние Олимпийские игры 2018 года официально открытыми. В пятницу, 9 февраля, в Пхенчхане зажгли огонь Олимпиады и поместили его в чашу, которая будет гореть до самой церемония закрытия ОИ.

Между тем, соревнования будут длиться до 25 февраля. В них примут участие спортсмены из 92 стран. Все атлеты уже совершили торжественное шествие на параде. Прошлась во время церемонии и наша команда под номером 55, которая в этом году по решению Международного олимпийского комитета будет выступать под нейтральным флагом. Также россиянам запрещено использовать флаг, гимн и другую национальную атрибутику.

Олимпийский огонь будет гореть до церемонии закрытия Игр 25 февраля Фото: REUTERS

Олимпийский огонь будет гореть до церемонии закрытия Игр 25 февраляФото: REUTERS

Знаменательным событием этих Игр стало то, что спортсмены двух Кореей - Северной и Южной - прошлись под одним флагом, на котором был изображен их полуостров. Также ранее сайт kp.ru сообщал о том, что во время церемонии открытии рукопожатиями обменялись глава республики Мун Чжэ Ин и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

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