2018-02-10T20:59:49+03:00
В мире

Израиль назвал атаку на ПВО Сирии крупнейшей с 1982 года

Генерал ВВС еврейского государства Томер Бар уверен, что операция завершилась «полным успехом»
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее сирийские ПВО выпустили несколько зенитных ракет по израильскому истребителю F-16Ранее сирийские ПВО выпустили несколько зенитных ракет по израильскому истребителю F-16Фото: REUTERS
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В Израиле назвали проведенную ранее в субботу, 10 февраля, операцию Военно-воздушных сил (ВВС) страны против объектов противовоздушной обороны (ПВО) Сирии крупнейшей с 1982 года - со времен Первой ливанской войны. Об этом заявил бригадный генерал ВВС еврейского государства Томер Бар. По его словам, атака завершилась «полным успехом».

«Это полный оперативный успех - и на этапе перехвата беспилотного летательного аппарата, и при подавлении источников огня, и в последующих ответных действиях», - приводит слова военачальника издание Haaretz.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в субботу израильский вертолет сбил над Голанскими высотами «иранский беспилотник», который, как утверждают власти еврейского государства, вторгся в воздушное пространство их страны из Сирии. В ответ на это «вторжение» израильская авиация разбомбила несколько иранских объектов в Сирии, в том числе пункт контроля БПЛА. При этом Израиль потерял один F-16. Как выяснилось, по израильскому истребителю ударили сирийские ПВО, после чего Израиль нанес удары по 12 целям в САР, в том числе по трем батареям противовоздушной обороны.

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