Генштаб ВС Турции назвал причину крушения вертолета в Африне

11 Февр. 2018 2018-02-11T05:46:39+03:00

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Причиной крушения военного вертолета Т129 АТАК в сирийской провинции Африн, где турецкие Вооруженные силы с 20 января проводят операцию «Оливковая ветвь», стала техническая неисправность.

Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на Генштаб страны. На борту находились двое военнослужащих – пилот и оператор вооружений, оба погибли. Авария произошла на границе между сирийским Африном и турецкой провинцией Хатай 10 февраля в 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

«Вертолет сломался […] Генштаб начал расследование вместе с техническим комитетом», - цитирует телеканал сообщение военного ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что боевую винтокрылую машину турецких ВВС, участвовавшую в операции «Оливковая ветвь» сбили сирийские курды, добавив: «Они заплатят за это сполна».

«Конечно, такое случается. Мы же на войне», - отметил Эрдоган.