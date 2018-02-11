11 Февр. 2018 2018-02-11T11:54:13+03:00

СМИ: Трамп даст интервью для книги-ответа на скандальную «Огонь и ярость» Фото: REUTERS

В своей работе телеведущая канала Fox News и сторонница президента США Жанин Пирро намерена разоблачить бестселлер Майкла Вулфа

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Президент США Дональд Трамп намерен дать интервью телеведущей канала Fox News Жанин Пирро, которая готовит книгу-разоблачение скандального бестселлера Майкла Вулфа «Огонь и ярость».

Как сообщает газета The New York Times, давний друг и сторонница Трампа, Жанин Пирро, 7 февраля встретилась с президентом в Белом доме, чтобы обсудить создание книги. Во время совместного обеда американский лидер согласился дать для нее интервью.

Пока проект Пирро носит неофициальное название «Без огня, без ярости». Книга призвана опровергнуть утверждения о ситуации в президентской администрации, собранные Вулфом в его работе «Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа».

Название книги Вулфа является отсылкой к полемике Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ней американский лидер демонстрируется как непригодный для своей должности человек, который не пользуется уважением даже среди сотрудников собственной администрации.

Ранее сайт «Комсомольской правды» сообщал, что адвокаты Трампа пытались воспрепятствовать изданию книги, пригрозив судебным иском. Тем не менее, она поступила в продажу 5 января, и за несколько дней разошлись более миллиона экземпляров.