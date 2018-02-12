2018-02-12T11:00:51+03:00
Катастрофа

Глава Минздрава рассказала о поисках тел погибших при крушении Ан-148

По словам Вероники Скворцовой, работы по поиску останков будут продолжаться около семи дней
Екатерина БОЛГОВА
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Продолжаются работы на месте крушения Ан-148Продолжаются работы на месте крушения Ан-148Фото: REUTERS
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что поиски останков жертв катастрофы пассажирского Ан-148 в Подмосковье будут продолжаться в течение семи дней.

"Вчера на место происшествия выехал директор нашего федерального центра судебно-медицинской экспертизы, был организован сбор останков погибших. Этот процесс достаточно длительный, в течение, наверное, около 7 дней останки будут собираться", — сказала Скворцова журналистам.

По ее словам, останки будут доставлять в судебно-медицинский морг Москвы, опознание будет проводиться под контролем федерального центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава.

"Одновременно в Орске мы организовали сбор генетических данных от близких родственников… людям не придется приезжать в Москву, генетический материал будет просто отправлен в Москву", — добавила министр, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне, 11 февраля, потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", направлявшийся из Домодедово в Орск. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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