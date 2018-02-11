Эксперт о катастрофе Ан-148 в Подмосковье: Очевидно, что-то произошло в воздухе, но выводы делать рано

11 Февр. 2018 2018-02-11T17:15:13+03:00

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Напомним, пассажирский самолет, вылетевший сегодня днем из московского аэропорта Домодедово, пропал с радаров. Ан-148, на борту которого находилось более 70 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Однако уже спустя 7 минут связь с ним пропала, самолет исчез с радаров диспетчеров. Борт принадлежит авиакомпании «Саратовские авиалинии» и направлялся в Орск.

В интернете появилось первое видео с места крушения, на котором видны обломки самолета. Мы попросили прокомментировать это видео бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов Александра Романова.

- Похоже, А-148 начал разваливаться в воздухе, но более конкретно сказать ничего не могу, - ответил Александр Романов на вопрос о возможных версиях крушения. - Гадать тут сложно. Давайте дождемся более достоверной информации.

- А погодные условия могли повлиять на ситуацию?

- Могли, но не в этом случае. Грозового фронта нет. Идет снег. В случае, если бы было обледенение самолета, то падение было бы более компактным. Срыв горизонтального хвостового оперения и уход в пике.

- Если самолет развалился на куски в воздухе, может быть это был взрыв?

- Говорят, мог быть и взрыв, но такие выводы делать слишком рано.

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