Эксперт о катастрофе Ан-148 в Подмосковье: Очевидно, что-то произошло в воздухе, но выводы делать рано
Напомним, пассажирский самолет, вылетевший сегодня днем из московского аэропорта Домодедово, пропал с радаров. Ан-148, на борту которого находилось более 70 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Однако уже спустя 7 минут связь с ним пропала, самолет исчез с радаров диспетчеров. Борт принадлежит авиакомпании «Саратовские авиалинии» и направлялся в Орск.
В интернете появилось первое видео с места крушения, на котором видны обломки самолета. Мы попросили прокомментировать это видео бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов Александра Романова.
- Похоже, А-148 начал разваливаться в воздухе, но более конкретно сказать ничего не могу, - ответил Александр Романов на вопрос о возможных версиях крушения. - Гадать тут сложно. Давайте дождемся более достоверной информации.
- А погодные условия могли повлиять на ситуацию?
- Могли, но не в этом случае. Грозового фронта нет. Идет снег. В случае, если бы было обледенение самолета, то падение было бы более компактным. Срыв горизонтального хвостового оперения и уход в пике.
- Если самолет развалился на куски в воздухе, может быть это был взрыв?
- Говорят, мог быть и взрыв, но такие выводы делать слишком рано.
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