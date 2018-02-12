На месте крушения Ан-148 нашли более 700 фрагментов тел погибших
На месте падения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья нашли больше 700 фрагментов тел погибших и 430 обломков воздушного судна.
«На месте крушения обнаружены 715 фрагментов тел и 430 обломков самолёта», — передает РИА Новости сообщение представителя оперативного штаба на месте ЧС.
По словам замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игоря Кутровского, обломки разбившегося самолета разбросаны на площади 30 гектаров, передает "Интерфакс".
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщил, что на месте падения Ан-148 спасатели нашли около 210 фрагментов тел погибших. Также стало известно, что был обнаружен второй бортовой самописец самолета.
11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Московской области через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.
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