На месте крушения Ан-148 нашли более 700 фрагментов тел погибших

12 Февр. 2018 2018-02-12T18:08:47+03:00

На месте крушения Ан-148 в Подмосковье Фото: REUTERS

Самолет Ан-148 «Саратовский авиалиний» с 71 человеком на борту разбился накануне в Подмосковье

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На месте падения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья нашли больше 700 фрагментов тел погибших и 430 обломков воздушного судна.

«На месте крушения обнаружены 715 фрагментов тел и 430 обломков самолёта», — передает РИА Новости сообщение представителя оперативного штаба на месте ЧС.

По словам замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игоря Кутровского, обломки разбившегося самолета разбросаны на площади 30 гектаров, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщил, что на месте падения Ан-148 спасатели нашли около 210 фрагментов тел погибших. Также стало известно, что был обнаружен второй бортовой самописец самолета.

11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Московской области через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.