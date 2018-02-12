МАК подтвердил обнаружение двух черных ящиков на месте крушения Ан-148

12 Февр. 2018 2018-02-12T16:16:07+03:00

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В понедельник, 12 февраля, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подтвердил, что на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» удалось найти оба бортовых самописца - параметрический и речевой.

«На месте обнаружен и речевой, и параметрический самописцы», - сказали в МАК. При этом там уточнили, что оба черных ящика получили сильные повреждения, однако, по предварительным данным, пригодны для расшифровки.

Как стало известно, в настоящее время самописцы доставляют в лабораторию, где планируется и вскрытие. «Вскрытие ящиков произойдет сразу после того, как их доставят в лабораторию. Их состояние и пригодность для расшифровки можно будет оценить уже вечером», - отметили в комиссии ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148, вылетевший в минувшее воскресенье, 11 февраля, из московского аэропорта Домодедово в Орск, через пять минут после взлета рухнул в Подмосковье. В тот момент на его борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Кстати, в Следственном комитете России уже установили, что упавший лайнер не взрывался в воздухе. Как выяснилось, взрыв произошел уже после удара о землю.