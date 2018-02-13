Американский самолет-разведчик снова курсировал у границ России

13 Февр. 2018 2018-02-13T02:26:27+03:00

В воскресенье беспилотник ВВС США RQ-4B вел разведку у побережья Крыма и Краснодарского края Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боинг RC-135W несколько часов летал в воздушном пространстве Польши и Литвы [фото]

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У российских границ снова замечены иностранные воздушные «шпионы». Так, в понедельник возле Калининградской области совершил многочасовой полет стратегический разведывательный самолет ВВС США.

Как следует из данных мониторингового авиационного ресурса Mil Radar, американский Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134 позывным ABUZZ14 утром 12 февраля вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и курсировал вдоль границ Калининградской области, оставаясь в воздушном пространстве Польши и Литвы.

Фото: twitter@MIL_Radar

В тот же день у побережья Калининградской области кружил шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002. А в воскресенье американский беспилотник RQ-4B, поднявшийся с авиабазы ВВС США Сигонелла на Сицилии, вел разведку у побережья Крыма и Краснодарского края.

Иностранные воздушные разведчики в последние дни летают возле Калининградской области почти ежедневно. Скорее всего, это связано с размещением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».