2018-02-13T17:17:03+03:00
Экономика

Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства

Ранее компания была в числе десятка крупнейших авиаперевозчиков России
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Отмена и задержка рейсов «ВИМ-Авиа» осенью 2017 года коснулась больше 100 000 туристов.Отмена и задержка рейсов «ВИМ-Авиа» осенью 2017 года коснулась больше 100 000 туристов.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Татарстана признал «ВИМ-Авиа» банкротом и запустил процедуру наблюдения. Временным управляющим стала член Центрального агентства арбитражных управляющих Мария Булатова. Следующее судебное заседание состоится 14 июня.

Признать «ВИМ-Авиа» банкротом потребовала в ноябре 2017 года компания «Спектр-авиа», уступившая после право требования «РНГО». С «ВИМ-Авиа» заявитель желал получить 3,7 млн рублей долга.

Представитель «ВИМ-Авиа» просил предоставить время для погашения задолженности. Он предоставил суду декларацию и заявил, что в ближайшее время получит 300 млн рублей налоговых вычетов по НДС и акцизам. «Стремление спасти компанию у нас есть», - цитирует представителя банкрота «Интерфакс».

Истец заявил, что ответчик неспособен выплатить все долги, в базе судебных приставов хранится 148 исполнительных производств в отношении «ВИМ-Авиа».

Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» приостановила рейсы из-за долгов перед кредиторами и аэропортами. С заграничных курортов не могли улететь больше 17 000 туристов с билетами компании. СКР занялся проверкой работы «ВИМ-Авиа», и собственники компании спешно покинули Россию. Для исполнения обязательств «ВИМ-Авиа» перед пассажирами задействовали даже авиаотряд президента РФ, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане