Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства

СЕГОДНЯ 17:16 2018-02-13T17:17:03+03:00

Отмена и задержка рейсов «ВИМ-Авиа» осенью 2017 года коснулась больше 100 000 туристов. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

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Арбитражный суд Татарстана признал «ВИМ-Авиа» банкротом и запустил процедуру наблюдения. Временным управляющим стала член Центрального агентства арбитражных управляющих Мария Булатова. Следующее судебное заседание состоится 14 июня.

Признать «ВИМ-Авиа» банкротом потребовала в ноябре 2017 года компания «Спектр-авиа», уступившая после право требования «РНГО». С «ВИМ-Авиа» заявитель желал получить 3,7 млн рублей долга.

Представитель «ВИМ-Авиа» просил предоставить время для погашения задолженности. Он предоставил суду декларацию и заявил, что в ближайшее время получит 300 млн рублей налоговых вычетов по НДС и акцизам. «Стремление спасти компанию у нас есть», - цитирует представителя банкрота «Интерфакс».

Истец заявил, что ответчик неспособен выплатить все долги, в базе судебных приставов хранится 148 исполнительных производств в отношении «ВИМ-Авиа».

Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» приостановила рейсы из-за долгов перед кредиторами и аэропортами. С заграничных курортов не могли улететь больше 17 000 туристов с билетами компании. СКР занялся проверкой работы «ВИМ-Авиа», и собственники компании спешно покинули Россию. Для исполнения обязательств «ВИМ-Авиа» перед пассажирами задействовали даже авиаотряд президента РФ, передает сайт kp.ru.