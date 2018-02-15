2018-02-15T23:35:29+03:00
Происшествия

Суд отказал стрелку из Флориды в освобождении под залог

Николасу Крузу предъявлено обвинение в предумышленном убийстве по 17 пунктам
Юлия ДИВЕЕВА
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Николас Круз рядом с общественным защитником Мелисой Макнейл (справа) на слушании в судеНиколас Круз рядом с общественным защитником Мелисой Макнейл (справа) на слушании в судеФото: REUTERS
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Расстрелявший учеников в школе города Парклэнд штата Флорида 19-летний Николас Круз предстал в четверг перед судом. Ему были предъявлены обвинения в 17 преднамеренных убийствах.

Суд отказал стрелку в праве освобождения под залог. На все время следствия Круз останется под стражей. Перед судом полиция провела многочасовой допрос обвиняемого, передает Reuters.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Круз пришел с полуавтоматической в школу, из которой его исключили за нарушение дисциплины, он включил пожарную сигнализацию и открыл огонь по ученикам. От его рук 17 человек погибли, еще 14 раненых находятся в больницах, из них трое в тяжелом состоянии.

Преступник после стрельбы пытался покинуть школу, смешавшись с толпой школьников, но его задержали полицейские.

Как оказалось, ФБР предупредили о флоридском стрелке еще в сентябре 2017 года. В бюро провели проверку, но не выявили угрозы.

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