Суд отказал стрелку из Флориды в освобождении под залог

15 Февр. 23:32 2018-02-15T23:35:29+03:00

Николас Круз рядом с общественным защитником Мелисой Макнейл (справа) на слушании в суде Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Расстрелявший учеников в школе города Парклэнд штата Флорида 19-летний Николас Круз предстал в четверг перед судом. Ему были предъявлены обвинения в 17 преднамеренных убийствах.

Суд отказал стрелку в праве освобождения под залог. На все время следствия Круз останется под стражей. Перед судом полиция провела многочасовой допрос обвиняемого, передает Reuters.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Круз пришел с полуавтоматической в школу, из которой его исключили за нарушение дисциплины, он включил пожарную сигнализацию и открыл огонь по ученикам. От его рук 17 человек погибли, еще 14 раненых находятся в больницах, из них трое в тяжелом состоянии.

Преступник после стрельбы пытался покинуть школу, смешавшись с толпой школьников, но его задержали полицейские.

Как оказалось, ФБР предупредили о флоридском стрелке еще в сентябре 2017 года. В бюро провели проверку, но не выявили угрозы.