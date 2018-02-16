Канада также обвинила Россию в кибератаке вируса NotPetya

СЕГОДНЯ 15:42 2018-02-16T15:42:21+03:00

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Вслед за рядом других государств Канада обвинила Россию в разработке и распространении вируса NotPetya. Соответствующее сообщение со ссылкой на Центр безопасности коммуникаций появилось на сайте правительства страны.

«Многие союзники и партнёры Канады делали заявления относительно вредоносной программы NotPetya. По оценкам Центра безопасности коммуникаций (Канады), ответственность за разработку NotPetya несут лица в России», - говорится в тексте официального заявления.

Также подчеркивается, что Канада осуждает использование вредоносной программы NotPetya с целью «массового поражения важнейших объектов финансового, энергетического, правительственного и инфраструктурного секторов».

Как сообщал ранее сайт «КП», после соответствующих консультаций с Великобританией и США с аналогичным заявлением выступило правительство Автралии.

Напомним, в июне прошлого года вирус-вымогатель NotPetya атаковал компьютерные сети различных компаний в Европе и Азии. В январе источники в ЦРУ заявили, что за атакой стояли люди, якобы связанные с российскими спецслужбами.

Позже эту тему подхватили на официальном уровне: с обвинениями о причастности «русских хакеров» к атаке NotPetya выступили в МИД Великобритании и администрации президента США. В качестве мотива Москвы было указано желание «дестабилизировать» таким образом экономику Украины. Никакими доказательствами громкие заявления традиционно не подкреплялись.

В Кремле обвинения решительно отвергли, назвав их продолжением «русофобской кампании».