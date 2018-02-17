2018-02-17T00:34:01+03:00
Политика

Порошенко: Россия развязала мировую гибридную войну

Об этом президент Украины заявил на Мюнхенской конференции по безопасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Пётр ПорошенкоПрезидент Украины Пётр ПорошенкоФото: REUTERS
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Украинский лидер Пётр Порошенко, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, выступил с очередной порцией обвинений в адрес нашей страны. В этот раз он обвинил Россию в развязывании мировой гибридной войны, дестабилизации ситуации в Европе и кибератаке вируса NotPetya.

«Сегодня нам не остаётся ничего другого, как признать, что гибридная война, которую ведёт Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну», - приводит его слова телеканал «112 Украина».

Как утверждает Порошенко, эта «глобальная гибридная война» была «хорошо спланирована заранее», а в качестве примеров он привел «миграционные волны, которые были сфабрикованы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе», а также кибератаки и, в частности, вирус NotPetya. По словам лидера Незалежной, он «был частью усилий Кремля по дестабилизации ситуации на Украине».

Все эти действия, приписанные Петром Порошенко России, по его словам, «идут вместе с массированной милитаризацией и готовностью использовать любое оружие, в том числе, ядерное».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 15 февраля секретарь СНБУ Александр Турчинов заявил, что Украина не объявила войну России только потому, что у Киева нет «военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия».

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