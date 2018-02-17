2018-02-17T02:40:35+03:00
В мире

СМИ сообщили, что Турция применила в Африне отравляющий газ

Пострадали как минимум шесть мирных жителей сирийской провинции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Турецкий солдат в АфринеТурецкий солдат в АфринеФото: REUTERS
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Турция применила в городе Африн на севере Сирии снаряды с отравляющим газом, пострадали по меньшей мере шесть человек, сообщает сирийское агентство SANA.

«Шесть мирных жителей были госпитализированы после применения турецкими силами снарядов с отравляющим газом», - приводит агентство слова директора местной городской больницы Джоана Мохаммеда.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Вооруженные силы Турции с 20 января проводят в приграничной сирийской провинции Африн военную операцию «Оливковая ветвь» против отрядов курдского ополчения, которые Анкара считает террористическими.

По словам турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана, его страна «полна решимости очистить от террористов» северо-западные районы Сирии, причем на территорию САР не претендует, просто хочет «помочь беженцам вернуться на родину».

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