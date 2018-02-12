Премьер Турции: Анкара не вступит в «грязный торг» по поводу операции в Африне

12 Февр. 2018 2018-02-12T14:51:30+03:00

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прокомментировал военную операцию республики против курдов в Сирии.

В частности, политик заверил, что Анкара не вступит в «грязный торг» по поводу операции в Африне. При этом он призвал США «прийти в себя» и прекратить помощь курдским отрядам, передает РИА Новости.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. С тех пор вооруженные силы республики воюют с курдами, которых в Анкаре считают террористами.

А на днях турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган заявил о намерении Анкары войти в сирийский Идлиб. Как подчеркнул тогда глава государства, Турция «полна решимости очистить от террористов» северо-западные районы арабской республики. Говоря же о целях операции «Оливковая ветвь», Эрдоган заверил, что его страна не стремится захватить территорию Сирии, а просто хочет «помочь беженцам вернуться на родину».

Стоит отметить, что в Турции уже неоднократно призывали США прекратить поставки вооружении курдам.