Лавров: Киев уже раздражает Запад

СЕГОДНЯ 02:00 2018-02-17T03:24:40+03:00

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Поддерживавший Украину Запад начинает прозревать, иностранные дипломаты уже не скрывают раздражения самонадеянностью действий и напыщенностью заявлений Киева. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Евроньюс» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Запад «раздражён совершенно аррогантными действиями киевского руководства, раздражён разгулом преступности» и коррупцией в Незалежной, а также тем, что «балом на Украине правит совсем не президент, а влияющая на него радикальная «партия войны», включая откровенных неонацистов».

«Я это слышу в доверительных беседах от своих западных коллег», - сказал глава МИД.

Российский дипломат напомнил, что поддержав антиконституционный переворот на Украине в 2014 году, Запад оказался в «абсолютно позорной ситуации», когда «буквально наутро» Киев начал нарушать все договоренности. Сергей Лавров уверен, что «они всё это прекрасно понимают», но, «задрав ставки в пользу нынешней украинской власти, видя все её недостатки, все её пороки», уже не могут говорить об этом публично «без потери политического лица».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Россию в развязывании мировой гибридной войны.