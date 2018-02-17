2018-02-17T03:24:40+03:00
Политика

Лавров: Киев уже раздражает Запад

Глава МИД России рассказал, что часто слышит от зарубежных коллег раздраженность действиями властей Украины
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments18
Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Поддерживавший Украину Запад начинает прозревать, иностранные дипломаты уже не скрывают раздражения самонадеянностью действий и напыщенностью заявлений Киева. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Евроньюс» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Запад «раздражён совершенно аррогантными действиями киевского руководства, раздражён разгулом преступности» и коррупцией в Незалежной, а также тем, что «балом на Украине правит совсем не президент, а влияющая на него радикальная «партия войны», включая откровенных неонацистов».

«Я это слышу в доверительных беседах от своих западных коллег», - сказал глава МИД.

Российский дипломат напомнил, что поддержав антиконституционный переворот на Украине в 2014 году, Запад оказался в «абсолютно позорной ситуации», когда «буквально наутро» Киев начал нарушать все договоренности. Сергей Лавров уверен, что «они всё это прекрасно понимают», но, «задрав ставки в пользу нынешней украинской власти, видя все её недостатки, все её пороки», уже не могут говорить об этом публично «без потери политического лица».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Россию в развязывании мировой гибридной войны.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мексике разбился вертолет с главой МВД и губернатором штата
Памфилова рассказала, как делать селфи на избирательных участках
В медиадеревне в Пхенчхане нашли мертвым корейского журналиста
В Черное море вошел американский ракетный эсминец Ross
Отец погибшей в детсаду девочки: дочь часто капризничала по утрам и не хотела идти в садик
Российский космонавт выложил фото «катастрофически высохшего» Аральского моря
Погода в Москве на 17 февраля 2018 года: снег и потепление ожидаются в столице
После землетрясения в Мексике зафиксированы свыше 120 повторных толчков
Управляющий директор «ВКонтакте» рассказал о причине сбоя в работе соцсети
Саакашвили предрек Украине скорый развал
Американец признался в краже личных данных на фоне «дела России»
Пушков: Выступление Порошенко перед полупустым залом не вызвало интереса
В Мексике произошло новое сильное землетрясение
Порошенко призвал запретить флаг России во всем мире
СМИ сообщили, что Турция применила в Африне отравляющий газ
Евгений Давыдович покинул пост главы правления Бинбанка
Киевлянам разрешили по праздникам вывешивать бандеровские флаги
Лавров: Россия запускает судебные иски по захвату российской дипсобственности в США
Порошенко: Россия развязала мировую гибридную войну