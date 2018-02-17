2018-02-17T12:37:27+03:00
Экономика

СМИ: Роман Абрамович инвестировал в Telegram $300 млн

Предприниматель стал одним из первых россиян, которые получили право на вложение инвестиций в компании Павла Дурова
Дарья ИВАШКИНА
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Бизнесмен Роман АбрамовичБизнесмен Роман АбрамовичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 17 февраля, в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен Роман Абрамович инвестировал в мессенджер Telegram 300 миллионов долларов. Между тем, по другим данным, предприниматель вложил не более 20 миллионов.

Между тем Абрамович уже не первый российский инвестор созданного Павлом Дуровым проекта, пишет газета «Ведомости». Ранее стало известно, что глава компании Qiwi Сергей Солонин вложил в мессенджер 17 миллионов долларов, а сооснователь «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили - 10 миллионов.

Напомним, ранее Дуров сообщил о сборе денег на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой и мессенджера Telegram. Как ожидается, все инвесторы получат право на токены, когда заработает TON. Кстати, новые виртуальные деньги хотят назвать Gram.

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