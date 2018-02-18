2018-02-18T13:37:30+03:00
Происшествия

МЧС объявило о завершении поисковых работ на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

В районе авиакатастрофы нашли более 4,7 тысячи обломков самолета
Дарья ИВАШКИНА
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Место крушения самолета Ан-148 в ПодмосковьеМесто крушения самолета Ан-148 в ПодмосковьеФото: REUTERS
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В МЧС России сообщили о завершении всех поисковых работ на месте крушения самолета Ан-148, который разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области.

«МЧС России, Следственным комитетом и МАК подписан акт о прекращении поисковых работ на месте крушения. Все поисковые работы завершены», - сказал начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин.

Как стало известно, за неделю была обследована площадь в 50 гектаров. При этом спасатели нашли на месте катастрофы более 4,7 тысячи обломков воздушного судна, которые уже доставили для экспертизы в ЛИИ имени Громова в подмосковный Жуковский.

Между тем в настоящее время в российском центре судебно-медицинской экспертизы продолжается генетическая экспертиза останков погибших, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Самолет должен был лететь в город Орск. На его борту находился 71 человек, ни кому из них выжить не удалось. По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной ЧП могли стать неверные данные о скорости полета на приборах.

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