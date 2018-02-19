В МОК не исключают, что мельдоний Крушельницкому могли подмешать
В Международном олимпийском комитете не исключают возможности ошибки или провокации в новом громком скандале вокруг российского спортсмена Александра Крушельницкого, которого на Олимпиаде заподозрили в употреблении допинга.
Об этом заявил журналистам глава пресс-службы МОК Марк Аддамс на брифинге в понедельник.
«К концу дня должны быть известны результаты пробы В. Если образец Б окажется чистым, то вина со спортсмена будет снята. Мы не можем исключать, что произошла ошибка или запрещённое вещество было подмешано. Такой вариант развития события допустим», - приводит его слова телеканал RT.
Представитель МОК также заявил, что Комитет не собирается принимать скоропалительные решения и отстранять всех российских спортсменов от дальнейшего участия в зимних Играх из-за скандала. Ждем результатов вскрытия пробы В.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, бронзовый призер Олимпиады – 2018 Александр Крушельницкий после положительного теста на допинг сдал свою аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню