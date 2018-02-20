2018-02-20T22:15:09+03:00
Экономика

Госдолг Украины превысил отметку в 2 трлн гривен

Ранее в Киеве признали, что экономическое развитие страны невозможно без помощи извне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экономика Украины не может развиваться без финансовой помощи из-за рубежа. Фото: Александр Демьянчук ТАССЭкономика Украины не может развиваться без финансовой помощи из-за рубежа. Фото: Александр Демьянчук ТАСС
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Государственный гарантированный долг Украины увеличился до отметки в 2 триллиона 100 млрд гривен, что равняется примерно 77 млрд долларов. Такое заявление сделала председатель казначейской службы страны Татьяна Слюз во время публичного отчета.

"Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 триллиона гривен", - передает агентство УНН ее слова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экономика страны полностью зависит от внешней финансовой помощи и не может развиваться без нее. Только в 2018-2020 годах Киеву потребуется погасить более 16 млрд долларов из внешних долгов.

Напомним, что за последние четыре года средняя зарплата украинцев уменьшилась с 450 до 270 долларов в месяц. Также значительно сократился прирост населения и снизился уровень ВВП на душу населения.

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