2018-02-21T04:58:55+03:00
Политика

Белый дом: Трамп продолжит жесткую линию в отношении России

Пресс-секретарь главы США отметила, что он за год принял больше жестких решений, чем его предшественник за восемь лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Пресс-секретарь главы Белого дома Сара СандерсПресс-секретарь главы Белого дома Сара СандерсФото: REUTERS
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Нынешний президжент США Дональд Трамп выбрал гораздо более жесткую поведения в отношении России по сравнению с его предшественником Бараком Обамой. Об этом заявила пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп за год принял больше жестких решений против РФ, чем Обама за восемь лет - «ввел санкции, закрыл три дипломатических объекта, укрепил нашу армию. Она уверена, что Россия недовольна тем, что Трамп наладил экспорт энергоресурсов в Европу и «вооружил Украину».

«Обама был слишком слаб и не мог оказать давление на Россию», — цитирует слова Сандерс РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее с таким заявлением выступил сам Трамп. Он подчеркнул, что настроен в отношении России более жестко, чем его предшественник и этому есть доказательства.

«Я намного жёстче в отношении России, чем Обама, просто посмотрите на факты», - написал республиканец в своей Twitter.

Ранее американский лидер высказал мнение, что если целью России было создание хаоса в США, то она в этом преуспела.

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