Белый дом: Трамп продолжит жесткую линию в отношении России
Нынешний президжент США Дональд Трамп выбрал гораздо более жесткую поведения в отношении России по сравнению с его предшественником Бараком Обамой. Об этом заявила пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс.
По ее словам, Трамп за год принял больше жестких решений против РФ, чем Обама за восемь лет - «ввел санкции, закрыл три дипломатических объекта, укрепил нашу армию. Она уверена, что Россия недовольна тем, что Трамп наладил экспорт энергоресурсов в Европу и «вооружил Украину».
«Обама был слишком слаб и не мог оказать давление на Россию», — цитирует слова Сандерс РИА Новости.
Как писал сайт kp.ru, ранее с таким заявлением выступил сам Трамп. Он подчеркнул, что настроен в отношении России более жестко, чем его предшественник и этому есть доказательства.
«Я намного жёстче в отношении России, чем Обама, просто посмотрите на факты», - написал республиканец в своей Twitter.
Ранее американский лидер высказал мнение, что если целью России было создание хаоса в США, то она в этом преуспела.