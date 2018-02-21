2018-02-21T17:17:44+03:00
Спорт

Интерпол отказался объявлять Родченкова в международный розыск

В организации сочли преследование информатора ВАДА политическим
Алексей КАРЕЛИН
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Перед интервью американскому каналу CBS Родченков изменил внешностьПеред интервью американскому каналу CBS Родченков изменил внешность
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Генеральный секритариат Интерпола отказался вносить в свои базы данных информацию о Григории Родченкове. В организации в деле информатора ВАДА усмотрели "политическую подоплеку".

"Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер", - пояснили "Интерфаксу".

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в России в отношении Григория Родченкова СК возбуждил дела о злоупотреблении полномочиями и препятствовании осуществлению правосудия. МВД инициировало расследование о незаконном обороте наркотических веществ. В сентябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Родченкова и объявил его в международный розыск.

Родченков уехал в США, где дал показания ВАДА об использовании допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Его слова легли в основу доклада Макларена. В связи с показаниями Родченкова три российские биатлонистки подали на него в Верховный суд штата Нью-Йорк, обвинив информатора в клевете.

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