СМИ сообщили о прибытии в Африн новых отрядов сирийского ополчения

СЕГОДНЯ 18:57 2018-02-21T18:57:02+03:00

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Спустя всего лишь сутки после вхождения первых отрядов сирийских войск в провинцию Африн туда же прибыли дополнительные группировки народного ополчения. По данным местных СМИ, военнослужащие готовы оказать местным жителям поддержку в защите их территорий, а также в борьбе не только с турецкой агрессией, но и с террористами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил факт попытки ополченцев прорваться в Африн по договоренности с местными курдами, однако, по словам политика, им не удалось этого сделать из-за артобстрела. Между тем, официальный представитель курдских Сил народной самообороны Рейзан Хеду опроверг слова главы государства, заявив, что все прошло успешно.

Всего же, по данным агентства SANA, за 33 дня с момента начала турецкой операции "Оливковая ветвь" было ранено более 630 мирных жителей, большинство из которых дети и женщины. Также с подачи Анкары были уничтожены многие значимые объекты, такие как насосные станции, школы, памятники архитектуры и железнодорожный вокзал.