Ростуризм призвал прекратить продажу путевок с перевозкой Azur air

22 Февр. 15:04 2018-02-22T15:04:33+03:00

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В четверг, 22 февраля, Ростуризм призвал туроператоров прекратить продажу туров, включающих в себя перевозку рейсами авиакомпании Azur Air после 19 марта.

При этом в ведомстве рекомендовали туристическим фирмам скорректировать свои полетные программы и заняться поиском альтернативных перевозчиков.

Дело в том, что в Федеральном агентстве по туризму считают, что продолжение продажи билетов на рейсы крупнейшей российской чартерной авиакомпании может привести к массовым нарушениям прав туристов, а также к «образованию социальной напряженности в стране», говорится на сайте ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале февраля Ростуризм ограничил срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта. Поводом для таких мер, стали серьезные нарушения, которые были выявлены в ходе проверки в декабре прошлого года.