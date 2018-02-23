2018-02-23T00:38:13+03:00
Политика

Савченко предрекла Украине «большую войну» через четыре года

Депутат Верховной Рады убеждена, что миротворческая миссия в Донбассе не решит вооруженный конфликт, он будет только разрастаться
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывшая украинская наводчица, а ныне депутат Верховной рады и «независимый политик» Надежда СавченкоБывшая украинская наводчица, а ныне депутат Верховной рады и «независимый политик» Надежда СавченкоФото: REUTERS
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Депутат Верховной Рады и «независимый политик» Надежда Савченко считает, что миротворческая миссия в Донбассе не решит вооруженный конфликт, он будет только разрастаться, а через несколько лет в Европе вспыхнет «большая война», полигоном для которой станет Украина.

«Я думаю, выхода есть два: года через четыре, максимум – пять, нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном», - заявила народная избранница в эфире украинского телеканала ZIK, отвечая на вопрос о будущем Донбасса.

По её мнению, есть и другой вариант развития событий: «смена власти на Украине, смена власти в России и другие непредсказуемые пути». При этом Савченко напомнила, что она собирается баллотироваться в президенты Незалежной, и сообщила, что уже начала собирать деньги на свою предвыборную кампанию.

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