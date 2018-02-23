2018-02-23T05:19:44+03:00
Политика

Пентагон: Российские Су-57 не угрожают операциям коалиции США в Сирии

При этом в американском Минобороны подчеркнули, что пополнение ВКС истребителями пятого поколения не объявленному Россией сокращению численности сил в САР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Пентагоне прокомментировали предполагаемую переброску двух российских истребителей пятого поколения Су-57 в СириюВ Пентагоне прокомментировали предполагаемую переброску двух российских истребителей пятого поколения Су-57 в СириюФото: REUTERS
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Предполагаемую переброску двух новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию, о которой сообщили накануне западные СМИ, прокомментировали в Пентагоне. Как заявил представитель Минобороны США Эрик Пэхон, эти самолеты не угрожают операциям возглавляемой Америкой международной антитеррористической коалиции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, зарубежные СМИ написали, якобы два Су-57 приземлились на российской авиабазе Хмеймим вместе с четырьмя истребителями Су-35 и самолетом радиолокационного дозора А-50. Несмотря на то, что этой информации нет никаких подтверждений, иностранные военные эксперты уже высказали свои предположения о целях этой переброски.

Представитель американского оборонного ведомства заявил, что пополнение ВКС РФ в Сирии истребителями пятого поколения, «конечно, не соответствует объявленному Россией сокращению численности сил» в САР, но в Пентагоне «не считают, что эти самолеты представляют угрозу нашим действиям в Сирии». Эрик Пэхон добавил, что военные США «по мере необходимости» продолжат «предупреждать конфликтные ситуации» в небе над Сирией, передает ТАСС.

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