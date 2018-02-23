Алина Загитова: "Пока у меня нет медали, не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой"

СЕГОДНЯ 08:44 2018-02-23T08:47:01+03:00

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15-летняя российская фигуристка Алина Загитова одержала победу на Олимпиаде в Пхенчхане в женском одиночном фигурном катании. Она всего на 1,31 балла опередила свою напарницу по сборной Евгению Медведеву. После завершения соревнований она поделилась первыми эмоциями после победы:

- Рада, что смогла справиться с волнением, мы с тренерами очень много работали. Но пока у меня нет медали, я не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой. Когда увидела, что стала олимпийской чемпионкой, почувствовала приятное удивление, - приводит слова Загитовой агентство "Р-Спорт".

Для сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане золотая медаль Алины Загитовой стала первой в общекомандном зачете. Напомним, что чуть ранее Евгения Медведева в своем интервью призналась, что выложилась до конца во время своего выступления.