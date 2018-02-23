Эксперт о появлении Су-57 в Сирии: у США это вызывает нервный тик

23 Февр. 14:39 2018-02-23T14:39:57+03:00

Между тем ранее в Пентагоне заверили, что российские истребители пятого поколения не угрожают военным операциям коалиции США в САР

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Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о переброску истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию и реакцию на эти сообщения Пентагона.

В частности, он выразил уверенность, что главная причина отправки самолетов в арабскую республику - их «обкатка» в реальных боевых условиях. «Если говорить об испытании в боевых условиях, речь все же идет об испытании не самого по себе вооружения, а отдельных систем, той же радарной защиты, которая должна делать наш самолет невидимым для тех же американских «Рапторов»», - пояснил эксперт.

Причем, по мнению Родионова, появление Су-57 в САР «вызывает у США нервный тик». «Они (американцы) боятся не конкретного самолета, существующего пока в нескольких экземплярах, а конкуренции в тех отраслях, где до этого они были даже не монополистами, а вообще единственными игроками», - сказал глава Центра геополитических исследований в интервью ФАН.

Однако, как считает военный эксперт, испытания в боевых условиях - не единственная цель отправки Су-57 в Сирию. Родионов обозначил и еще одну цель - демонстрация возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) потенциальным покупателям.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг в СМИ появилась информация о том, что два Су-57 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. В Пентагоне, комментируя эти сообщения, заявили, что истребители пятого поколения не угрожают операциям возглавляемой США коалиции в САР.